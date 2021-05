Carmeuse et L’institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique fêtent leurs 30 ans de collaboration. Une coopération très fructueuse qui a permis l’observation et la protection de plusieurs espèces d’oiseaux vulnérables et qui ont trouvé dans les carrières les conditions propices à leur développement.

Cette année, les ornithologues de l’IRSNB ont repéré une famille de Grands-Ducs dans la carrière de Seilles. L’institut procèdera prochainement au baguage des poussins afin de poursuivre le monitoring qui permet d’observer l’évolution de la population de cette espèce qui avait complètement disparu de Belgique.

En 1991, Didier Vangeluwe, responsable du Centre Belge de Baguage (BeBirds) et expert bien connu dans le monde de l’ornithologie et Mr. Dominique Collinet, ancien patron de la société Carmeuse se sont rencontrés pour la première fois afin d’évaluer comment étudier la biodiversité abondante dans les carrières de Carmeuse et comment encourager ce développement pour de nouvelles espèces. Depuis lors, la collaboration établie a permis d’observer dans les carrières Carmeuse de nombreuses nidifications de Grands-ducs mais également de Faucons pèlerins et d’Hirondelles de rivage Les données récoltées, entre-autres via le baguage, ont permis de faire progresser les connaissances !

Cette coopération qui permet d’une part à L’Institut d’avoir accès à un environnement très spécifique d’une carrière et de l’autre part, cela permet à Carmeuse de mieux comprendre la richesse biologique qui se trouve dans ses carrières et de comprendre comment intégrer la présence de ces visiteurs ailés dans les plans d’exploitation des carrières.

Depuis le milieu des années 90, des Grands-ducs nichent dans les parois de la carrière à Seilles. Cette année, au moins deux poussins sont nés et se portent bien. Ils sont dans un endroit accessible qui permettra à l’Institut de procéder au baguage des poussins afin de pouvoir suivre leur évolution.