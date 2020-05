Le Bourgmestre d’Andenne, Claude Eerdekens, a pris ce 11 mai 2020 une ordonnance de police afin de recommander sur le territoire andennais le port du masque ou « toute autre alternative en tissu permettant de se couvrir la bouche et le nez ».

Cette protection est recommandée tant dans les lieux publics que dans les commerces. Le port du masque est bien entendu obligatoire dans les transports en commun.

La Ville d’Andenne a d’ores et déjà distribué 1.200 visières de protection réalisées par le FabLab d’Andenne, YOURLab. Ces centaines de sur-masques ont été distribués aux secteurs de soin de santé, administrations, Bpost ainsi que, récemment, à tous les commerçants et indépendants qui sont en contact avec du public et le souhaitaient.

Par ailleurs, cette semaine, à l’initiative de l’Échevinat de l’Enseignement, tous les enfants, enseignants et personnel encadrant des écoles primaires et secondaires andennaises vont recevoir un masque en tissu. Ces 2.200 masques qui seront distribués cette semaine sont le résultat de la formidable mobilisation des couturières et couturiers d’Andenne qui fabriquent des masques aux tailles enfants et adultes avec le coton et le polyester acquis par la Ville. Grâce à cette initiative, les élèves et les enseignants des différentes écoles tous réseaux confondus pourront reprendre le chemin de l’école avec un masque en tissu.

Enfin, rappelons que la dernière semaine du mois de mai, la Ville d’Andenne recevra, conditionnera et distribuera en porte à porte les 25.000 masques qu’elle a acquis pour les 13.000 ménages d’Andenne.