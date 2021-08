Le voyage débute à 10h30 à l’Espace Muséal d’Andenne où vous pourrez découvrir les plus beaux vestiges exhumés à Scladina et ouvrir les yeux sur une humanité ancestrale dont nous portons aujourd’hui encore 3% des gènes. L’exposition est ludique et interactive, magnifiquement mise en valeur par la scénographie qui nous interpelle et nous émeut.

Embarquez ensuite dans une visite de la Grotte Scladina, à 14h. Nichée entre Andenne et Namur, la Grotte Scladina fut le lieu de passage des Néandertaliens, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années. Des ossements humains vieux de près de 100.000 ans et ceux de plus de 40 espèces de mammifères préhistoriques côtoient des milliers de fragments de silex abandonnés sur place par ces hommes d’une autre époque. Vous découvrirez le mode de vie extraordinaire de ces chasseurs nomades, mais aussi les différentes facettes de l’archéologie moderne permettant de mieux comprendre la Préhistoire. Classée Patrimoine majeur de Wallonie, Scladina est la seule grotte en cours de fouilles accessible au public en Belgique. La Grotte se situe Rue Fond des Vaux, 339D à 5300 Sclayn.

Attention : il n’y a que 25 places disponibles. La visite est accessible sur pré-inscription, au prix de 12 euros (4 euros pour les 6-18 ans). Inscription via la Billetterie du Phare. Vous souhaitez organiser ce voyage pour un groupe ? Signalez-le à animation.ema@lephare-andenne.be.

Retrouvez nos informations relatives à la Grotte Scladina sur www.scladina.be. Retrouvez les informations relatives à l’Espace Muséal d’Andenne sur www.lephare-andenne.be/ema