Le mandat de recteur de Naji Habra, s’achèvera le 13 septembre 2021.

Deux candidats se sont manifestés à la suite de l’appel à candidatures lancé début janvier: Annick Castiaux et Alain de Crombrugghe.



Annick Castiaux

« D’abord chercheuse en physique, au Laboratoire de Physique du Solide, j’ai rejoint le secteur privé en 1998. Devenue consultante en gestion de l’information chez I.R.I.S. SA, j’ai découvert le fonctionnement des organisations tant publiques que privées.

J’ai ensuite eu la chance d’être engagée comme chargée de cours au département de gestion de l’UNamur pour développer le programme d’ingénieur de gestion et initier des recherches en gestion de l’innovation. Depuis 2002, j’enseigne la gestion des technologies et de l’innovation.

En 2015, j’ai fondé avec quelques collègues le Creativity and Innovation Research Center, une des composantes du Namur Digital Institute. Nos recherches nous amènent à étudier les écosystèmes d’innovation.»



Alain de Crombrugghe

Alain de Crombrugghe est professeur d’économie à la Faculté des sciences économiques sociales et de gestion depuis 1993. Il y a participé à la création du master en économie internationale et du développement (1995), puis du master en économie commun avec l’UCL (2007). Doyen de la faculté de 2007 à 2011 et de nouveau depuis 2018, Il est l’un des co-auteurs de la réforme pédagogique « Learning by doing » de tous les programmes de la Faculté (2019). Il enseigne l’introduction à l’économie en 1er bac, le commerce international et l’économie financière en master.

Tous les étudiants et tous les membres du personnel sont électeurs. Un premier tour sera organisé les 11 et 12 mars. Si, à l’issue de celui-ci, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour, les 22 et 23 mars, départagera les deux candidats. À noter que le vote se fera par voie électronique.