Le mouvement « zéro déchet » (ou ZD) prend de plus en plus d’ampleur… Mais comment localiser les magasins ou initiatives ZD près de chez soi? BEP Environnement vous propose d’encoder vos adresses préférées pour réaliser un « annuaire ZD » de la Province de Namur.

Vous fréquentez des commerces, associations, structures dédiées à la population, etc. proposant des produits, services, formations, animations qui permettent de réduire les déchets ? Vous êtes un commerçant, une ferme, un animateur, un service d’échanges locaux… et vous donnez la possibilité aux citoyens d’entrer dans une logique de prévention des déchets, de réemploi, de réparation et de production locale ?

Alors, dites-le, ici : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6JCiPMJrx0aQjqPHQ4Zw-mIDrcUYnPBMhtpFmHDxj91UME84WkxUTkk0SzZTMkk3OUxCQjRHNEc0Ty4u