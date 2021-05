"Nous avons vraiment espéré et travaillé pour pouvoir organiser, en août prochain, la 43ème brocante de notre village. Mais c’est la mort dans l’âme que nous devons nous résigner, pour la seconde fois, à annuler notre brocante internationale en raison de la pandémie que nous connaissons tous. Beaucoup d’entre vous ont pu prendre connaissance des nouvelles mesures à mettre en place."

Les organiateurs mettent en avant plusieurs raisons : " En se positionnant en tant que marchés et brocante, les mesures qui sont actuellement imposées ne peuvent pas être appliquées dans les faits à notre évènement. Il serait, par exemple, bien compliqué de faire appliquer la distanciation de 1,5 m à tous les visiteurs et de ne permettre à ceux-ci de ne rester qu’une demi-heure sur le site. Comment d’ailleurs effectuer un contrôle de ce type sur un circuit de 6 km en plein cœur d’un village où les points d’entrée (routes mais aussi champs) sont potentiellement très nombreux. De plus, la consommation sur place de boissons et nourriture n’est actuellement pas permise. Enfin, un sens unique de circulation pour les visiteurs est difficilement envisageable et, encore moins, contrôlable. Dans ces conditions, il est impossible d’organiser la Brocante de Temploux sur cette base sachant que, chaque année, nous avons minimum 50.000 visiteurs par jour avec un pic maximum de 25.000 visiteurs au même moment."

A partir du 13 août prochain, si les conditions de la pandémie sont réunies, il y aurait la possibilité d’organiser des évènements de grande ampleur (festivals – évènements de masse) avec plus de 5.000 personnes moyennant le contrôle du « Coronapass », soit une preuve de vaccination ou bien un test négatif. "Organiser un tel contrôle, outre son coût important, voire exorbitant pour notre organisation, se révèle impraticable au vu de la configuration des lieux et causerait d’énormes inconvénients pour tous les riverains. Il serait en outre délicat à mettre en œuvre sur la base d’un « Coronapass » belge dans la mesure où nous avons 20 % de visiteurs étrangers. Pour ceux-ci, et les visiteurs ne disposant pas d’un « Coronapass », une possibilité de test rapide sur place pourrait être envisagée mais celle-ci est également lourde, coûteuse et difficilement praticable. Cela risque en effet d’accentuer les files aux entrées du site, accroître l’énervement des visiteurs et provoquer une situation difficilement gérable tant pour les organisateurs que pour les forces de l’ordre."

Enfin, envisager des versions plus « light » de la brocante (moins de brocanteur, divers sites fermés,…), outre la difficulté de « sélectionner » parmi les brocanteurs vu une capacité moins grande des emplacements, ne permettrait pas de modifier ou de mieux gérer le flux des visiteurs . "En effet, nous ne pouvons pas envisager un fonctionnement sur réservation pour les visiteurs qui, rappelons-le sont accueillis gratuitement. Une telle adaptation risquerait également de mettre en péril la qualité et la renommée de notre événement, et donc d’impacter négativement nos brocanteurs. En conclusion, notre comité estime qu’en août prochain, les conditions d’organisation ne nous permettront pas d’envisager une brocante de qualité et en toute sécurité pour nos visiteurs et bénévoles. Après analyse de la situation, notre comité s’est donc résigné, encore une fois, à annuler. Nous ferons tout pour revenir plus forts en 2022 avec cette 43ème édition de la brocante que nous souhaitons resplendissante."

Le comité de la brocante de Temploux annule l'annulation de l'édition 2021 de cet événement phare.