"Plus que jamais en cette période de crise, la Fédération du Tourisme de la Province de Namur veille à la sécurité des touristes et organisateurs d’évènements en annulant les manifestations programmées cet été en province de Namur", estime Jean-Marc Van Espen, président de la Fédération de la Tourisme de la Province de Namur. "Les temps que nous vivons sont historiques et le secteur du tourisme n’est malheureusement pas épargné. La province de Namur est une terre de loisirs et de séjours mais avec la crise du coronavirus actuelle, c’est plus de 1.200 opérateurs touristiques qui sont impactés ! Chaque organisateur d’événement est aujourd’hui confronté au dilemme critique de maintenir ou annuler ses projets pour 2020. Toute l’équipe de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur (F.T.P.N.) s’attelle depuis plusieurs mois à la préparation des événements de l’été qui ont fait (re)découvrir la province de Namur à plus de 3.000 personnes l’an dernier : les Ravels des BBQ, les Balades pique-nique et la Rando du Saint-Jacques. Ces évènements se déroulaient normalement les dimanches de juillet, août et septembre pour les RAVeLs des BBQ et les Balades pique-nique, et le week-end des 26 et 27 septembre pour la Rando du Saint-Jacques."

La sécurité et le confort des opérateurs touristiques mais également des touristes étant la priorité absolue de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur, il a été décidé d’annuler ces événements et de les reporter à 2021.

Afin d’aider ses opérateurs touristiques dans l’après-crise, un tout nouveau site internet sera en ligne fin avril (www.provincedenamurtourisme.be); celui-ci donnera de nombreuses idées d’expériences et d’activités à faire près de chez soi dès que les mesures gouvernementales seront levées.