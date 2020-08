L'expo Dino Shark, qui devait se tenir pour la toute première fois dans le Namurois, avait été annulée en avril dernier en raison du lock down. Mais la plus grande exposition itinérante en Europe est à nouveau programmée, non pas pour les vacances de Pâques, mais pour la Toussaint. L’exposition grandeur nature de la terre des dinosaures aux géants des mers se tiendra à Ciney Expo le week-end des 17 et 18 octobre avant de s'arrêter à Namur du vendredi 31 octobre au dimanche 1er novembre à Namur Expo.

À découvrir: une exposition qui rassemble les dinosaures en taille réelle, mais aussi les monstres des mers. On y croisera notamment des baleines, des requins, des tortues, des pieuvres...

Parmi les éléments à sentation: les deux plus grands animaux robotisés que sont la grande baleine de 24 mètres de long, originaire de l'Océan Pacifique, ainsi que le préféré des enfants, le T-rex de 15 mètres de long, issu d'Amérique du nord il y a quelques 66 millions d'années.

Les familles pourront profiter du village des pirates, d'activités pour enfants comme la possibilité de mener des fouilles archéologiques, de structures gonflables et de petits quiz amusants avec diplôme à la clé.

Tarif: 9 euros (adultes) ou 7 euros (enfants de 2 à 12 ans). Plus d’infos 06 44 96 79 16.

L'organisateur précise qu'en raison de l’épidémie, une distance de sécurité d’au moins 1,50 mètre entre chaque personne sera à respecter et à l’entrée et qu'il sera demandé de se laver les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée, voire de porter le masque en fonction des règles sanitaires en vigueur d'ici-là.

https://www.dinoshark.fr/