Après 9 jours d’ouverture consécutifs, Antica Namur a refermé les portes de son édition 2021 ce dimanche 21 novembre à 19h. Après plus d’un an et demi, Antica Namur était la première foire d’Art et Antiquités à ouvrir ses portes sur le territoire belge. Cette 44ème édition se clôture sur un bilan très positif.

Les organisateurs indiquent : "Le retour des rencontres et des échanges a été propice à la vente. Nombreux exposants parlent même d’un record de ventes sur une foire. Tous se réjouissent de cette reprise des affaires. Antica Namur 2021 ce fut également plus de 20.000 amateurs d’art qui se sont empressés d’arpenter les allées de la foire en toute sécurité grâce au respect des mesures sanitaires. Un chiffre de fréquentation qui réjouit les organisateurs de la foire au vu du challenge que représentait le contexte pour cette édition. Sur le plan des ventes, on note une belle reprise des affaires pour le meuble (mobilier français du 18ème et le mobilier anglais), les tableaux des Maitres Anciens et le bijou. La présence de plus en plus forte d’exposants contemporains et modernes a également été appréciée. Et cela s’est fait ressentir dans les achats et par la présence d’un visitorat plus jeune. Une aubaine pour le vintage qui a lui aussi séduit ce nouveau public. La Ville de Namur, partenaire de la foire, a cette année encore ravi les visiteurs en exposant les trésors parfois méconnus de ses musées."