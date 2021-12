D’importants fonds permettront de lancer et commercialiser aux USA et en France le dispositif de diagnostic de l’apnée du sommeil développé par l’entreprise namuroise Sunrise.

La société Sunrise, fondée en 2015 à Namur, a annoncé cette semaine avoir clôturé une levée de fonds de 3,25 millions€. Ce tour de table a été mené par Kurma Partners. Le fonds Vives-IUF, lié à l’UCLouvain, et Namur Invest y ont également participé. Objectif: le lancement et la commercialisation à l’international du premier produit de l’entreprise dans le diagnostic de l’apnée du sommeil. Cette pathologie concerne plus d’un milliard de personnes dans le monde.

Pesant à peine 3 gr, le capteur connecté développé par Sunrise, à fixer sous le menton, est reconnu comme dispositif médical certifié et se veut moins intrusif et contraignant qu’un test du sommeil réalisé à l’hôpital. "Nous avons mis au point la mesure d’un nouveau biosignal: nous analysons les mouvements mandibulaires pendant le sommeil, explique Laurent Martinot, cofondateur et CEO de Sunrise. Le capteur communique avec une application mobile. Les données collectées sont traitées grâce à l’intelligence artificielle et peuvent être transmises dès le lendemain matin au médecin. C’est un gain de temps et de facilité dans le diagnostic."

Des experts mondiaux ont déjà validé les performances du capteur. Début 2021, celui-ci était récompensé au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas dans la catégorie Santé & Bien-être. Aux États-Unis, la solution est en cours d’approbation tandis qu’en France, la Haute Autorité de la Santé étudie la prise en charge du dispositif dans 14 centres de sommeil. La levée de fonds permettra notamment de lancer et commercialiser le dispositif dans ces pays.

À cette levée de 3,25 millions€ viennent s’ajouter 3,25 millions€ de financement non-dilutif accordé par le Conseil européen de l’innovation (lancé en 2021 par la Commission européenne pour transformer des idées scientifiques en innovations prometteuses) et la Région.