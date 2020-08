"Nos ânesses Qolline et Lorette vont venir s’installer à l'Arche Namur (implantation à Salzinnes) pour le plus grand plaisir des personnes qui y vivent et des enfants du quartier. Leur présence permettra aux personnes différentes intellectuellement habitant la communauté de l'Arche d'être en contacte avec ces animaux calmes et attachants. Elle permettra aussi du lien avec les habitants du quartier au travers d'animations telles que balades, fête de St Nicolas et activités en lien avec les écoles de Salzinnes", se réjouissent Maude et Yves qui lancent un appel à la solidarité via un financement participatif.



"En plus de l'accueil de l'Arche qui est très positif, l'installation des ânesses demande quelques aménagements dont la construction d'une cabane et d'un petit lieu de stockage pour de la nourriture pour l'hiver. Les matériaux pour construire ce petit bâtiment coûtent environ 1.800 € et c'est pourquoi nous faisons appel à votre aide pour un tout petit ou un plus grand coup de pouce. Nous préviendrons chacun de l'arrivée de Qolline et Lorette et vous serez invités à venir leur dire bonjour et leur faire des grattouilles dont elles raffolent", promettent-ils. La collecte lancée hier a reçu 110€ de promesses de dons sur les 1.800€ espérés au moment d'écrire ces lignes.

De son côté, l'Arche, qui rassemble et accueille des personnes avec et sans déficiences intellectuelles au sein d’une vie communautaire, appelle aussi aux dons. "Nos deux foyers situés à Bouge et Vedrin ont une histoire très riche en rencontres, mais ils ont de nombreux désavantages : logements mal adaptés aux personnes accueillies, déplacements problématiques vers le centre de jour aux heures de pointes et encadrement coûteux. Dans ce contexte, l’implantation des deux foyers dans un seul bâtiment sur le site de Salzinnes permettra d’assurer notre avenir, en répondant de façon intégrée et économique aux besoins: on gardera la séparation en deux foyers, tout en augmentant le nombre de places disponibles", précise le foyer.

Un beau projet qui peut être aidé de différentes façons et notamment via un don sur le compte dons de l'Arche Namur: IBAN: BE63 0682 0811 1608 BIC: GKCC BE BB (déductibilité fiscale pour dons annuels supérieurs à 40 €).

Les communautés de l'Arche privilégient un accueil dans des logements de petite taille et dans une ambiance familiale, afin de nous intégrer dans le voisinage, faciliter la socialisation des personnes accueillies et favoriser la convivialité. Elles possèdent un centre de jour et des foyers d’hébergement, et certaines assurent un service d’appartements supervisés. Les centres de jour accueillent les personnes en situation de handicap résidant dans nos foyers ou externes. Certaines personnes hébergées se rendent en journée dans d’autres structures, telles que les Entreprises de Travail Adapté (ETA).