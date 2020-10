Le samedi 26 septembre 2020 entre 11h et 11h15, un véhicule a renversé une dame âgée, alors qu'elle traversait la chaussée sur le passage piéton situé Faubourg Saint-Germain, à hauteur du numéro 84 à Couvin. Le conducteur s'est tout d'abord stationné sur le côté de la chaussée et a été emmené, ainsi que la victime, dans un cabinet médical situé à proximité de l'accident. Après quelques instants, le conducteur de la voiture a quitté les lieux et n'est pas revenu.

Le conducteur circulait à bord d'un petit véhicule clair de type monospace. Il mesure entre 1m80 et 1m90, est de corpulence mince et porte des lunettes. Les services de police, prévenus plusieurs jours après, cherchent aujourd'hui à identifier les témoins de l'accident, les personnes qui ont porté secours à la victime ainsi que le chauffeur du véhicule.

Si vous êtes le conducteur en cause, si vous avez été témoin de l'accident ou porté assistance à la victime, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.