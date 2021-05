Le parquet de Namur diffuse un appel à témoins suite à une agression au couteau commise à Vitrival.

"Le mardi 27 avril 2021 vers 18h50, une agression au couteau a été commise sur un joggeur sur le chemin vicinal reliant le ravel à la rue de la Bruyère à Vitrival – entité de Fosses-la-Ville. L'auteur est âgé d'une trentaine d'années, mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a d'épais sourcils et un collier de barbe parsemé de trous. Au moment des faits, il portait un pantalon de training gris, un T-shirt noir et une casquette grise."

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.