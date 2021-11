Vous habitez dans la commune de Namur ? Une personne curieuse de connaître la quantité et la vitesse du trafic dans votre rue ? Vous souhaitez aider votre ville dans ses choix en matière de mobilité et d’urbanisme ? Dans le cadre du projet EDIT, l’ISSeP et ses partenaires sont à la recherche de 120 volontaires, acceptant d’installer à leur fenêtre une mini-caméra pour analyser la circulation des voitures, piétons, deux-roues… dans leur rue.

Avec le chauffage, le trafic automobile est la première source de pollution atmosphérique dans les villes. Certains polluants liés au trafic (particules fines, oxydes d’azote …) sont néfastes pour la santé (cancers, bronchites,…) et touchent plus profondément certains groupes vulnérables.

Dans le cadre du Plan Environnement-Santé de la Wallonie (http://environnement.sante.wallonie.be/home/expert/plan-envies.html), le projet EDIT (Etude Dynamique Intelligente du Trafic) mené par l’ISSeP vise à évaluer l’impact de mesures de mobilité et d’aménagements urbains (changement du sens de circulation, installation d’un parking de délestage, création/extension d’un piétonnier, ...) à la fois sur le trafic et sur la qualité de l’air, à Namur et à Eupen.

L’objectif du projet EDIT (https://www.issep.be/wp-content/uploads/ficheweb_EDIT.pdf) est de fournir un outil d’aide à la décision aux deux villes participantes. Cet outil se veut dynamique avec une modélisation à la fois de la mobilité et de la qualité de l’air.

Pour accompagner le développement d’un modèle de mobilité pour Eupen et Namur et permettre la conduite de politiques cohérentes en matière de mobilité, l’ISSeP souhaite actualiser et densifier les comptages du trafic dans les deux communes en installant 80 dispositifs de comptage Telraam à Namur et 40 à Eupen pendant une année chez des citoyennes et citoyens intéressés. Il s’agit donc de recruter 120 volontaires.

L'ISSeP indique : "Telraam est un système léger d’observation de la circulation. Il se compose d’un micro-ordinateur Raspberry Pi, de capteurs et d’une caméra à très faible résolution. Il permet de mesurer le trafic et sa vitesse ainsi que de connaître la répartition de la circulation (piétons et piétonnes, deux-roues, voitures et véhicules lourds tels que camions et bus). Le dispositif doit être fixé sur la face intérieure d’une fenêtre située au premier étage d’un bâtiment avec une vue dégagée sur la rue à observer. Les images filmées ne sont pas stockées sur l’appareil lui-même mais sont directement envoyées par wifi à un serveur Telraam pour permettre la détection des usagères et usagers de la voie publique. Ces données de comptage sont mises à disposition des autorités, des chercheurs, mais aussi de toutes personnes intéressées. Le système répond au Règlement général sur la protection des données. Les données récoltées sont donc 100 % anonymes (rien ne permet de reconnaître un véhicule ou une personne) et ne peuvent donc servir à aucune autre utilisation que le comptage de la circulation.

Il y a des conditions à remplir pour pouvoir accueillir un système de comptage du trafic à la maison. Dans le cadre du projet EDIT, le système Telraam exige : une localisation dans la commune de Namur ; une habitation adaptée (fenêtre au premier étage, absence d’obstacles visuels, distance de maximum 15 mètres entre la fenêtre et la voirie observée) ; la présence d’une bonne connexion wifi et d’une prise électrique, indispensables au fonctionnement du système. Les personnes qui rencontrent ces conditions peuvent s’inscrire avant le 31 décembre 2021 via le lien suivant : https://telraam.net/fr/membership/issep-namur Après validation de leur candidature, les personnes participantes seront invitées à assister à une séance d’information et de formation à l’installation et l’utilisation du système Telraam.