Après le CPAS de Namur, les Médecins Conseils Coordinateurs de la Province demandent l’aide urgente des bénévoles

La solidarité est largemetn sollicitée depuis un mois et les Namurois répondent "présent". Des dizaines de couturières ont mis leurs machines, leurs ressources, leur temps et leurs compétences pour fabriquer des masques. la semaine dernière, elles ont confectionné des dizaines de surblouses pour les maisons de repos du CPAS de Namur. Les homes d'Harscamp, de la Closière, le du Grand Pré, des Chardonnerets et de Saint Joseph sont servis.

Aujourd'hui, ce sont les médecins conseils coordinateurs (de maisons de repos) de la Province de Namur qui demandent l'aide urgente des bénévoles pour le même type de travail.

"Dans certaines maisons de repos privées, on a notamment besoin de blouses pour les soignants, mais aussi pour les familles afin que celles-ci puissent accompagner leur(s) parent(s) dans leurs derniers moments lorsqu'une hospitalisation n'amènerait pas d'amélioration du pronostic. Les médecins coordinateurs constatent que trop d'aînés meurent seuls, ce qui est à la fois difficule à vvre pour eux et pour leurs proches", explique Carine Duray qui coordonne cette mission pour les référents que sont les Dr Duray et Dr Lafontaine (RGN/GAMENA).

"Les blouses recherchées peuvent être confectionnées sur le modèle de robe de nuit dont l'arrière est ouvert avec juste un nœud pour être enfilé par l'avant. Les médecins coordinateurs recherchent également des surblouses lavables à 70 degrés pour les soignants et le personnels soignants des maisons de repos et de soins".

Si vous souhaitez réaliser ou fournir des blouses, n'hésitez pas à prendre contact avec Carine Duray au 0496/41 .11.84 qui assurera le relais et la coordination.