L'initiative s'adresse à toutes les tranches d'âge à partir de 12 ans. L'idée est de provoquer un moment de vie entre voisins et voisines. Concrètement, cela se traduit par un atelier intergénérationnel et multiculturel ouvert sur le quartier.

"L’objectif est de créer des rencontres récurrentes permettant des échanges de savoir-faire créatifs et de savoir-être. Apprendre à vivre ensemble et co-créer de façon concrète dans les domaines de la couture, de la broderie, du dessin, de la sérigraphie, etc. Le matériel mis à disposition permet à chacun(e) d'y puiser les idées qui prendront forme au fur et à mesure des séances. En fonction des opportunités, des connexions sont possibles avec d’autres ateliers et/ou d’autres artistes", précise le centre culturel de Namur, aux commandes.

Ces ateliers se tiendront en 12 séances, à raison d'une ou deux par mois et seront animés par Vanessa Mohrhardt, sérigraphe et styliste. Cela se passe le jeudi de 17h30 à 20h30 et cela copute 95€ pour 12 séances de 3 heures.

Infos et inscriptions: 081 25 04 04 (0478 47 28 31) ou 081 25 04 03.

© DR



Les dates sont déjà fixées:

Oct. : 15 – 22

Nov. : 12

Déc : 10

Janvier : 14

Février : 4 – 5

Mars : 18 – 25

Avril : 22

Mai : 6 – 27