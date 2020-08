Le Delta, c'est bien plus que l'ancienne Maison de la culture. Ici, il n'y a pas que les salles d'exposition et de spectacles. La palette des activités proposée est multiple et financièrement très accessible.

Vous avez toujours voulu danser, mais vous n'avez jamais osé prendre des cours? Vous avez envie de vous déhancher gentiment sans pour autant vous engager pour un an? Vous aimez danser à plusieurs, mais n'avez pas d'affinités avec les danses à deux?

Le Delta propose un module de 5 séances qui se déroulent tous les mardis soirs à parti du 8 septembre. Le concept est déjà testé avec beaucoup de succès depuis le début du mois, sur la terrasse du 8e étage de l'ancienne Maison de la culture, nez à nez avec la tortue de Jan Fabre. Mais une solution de repli à l'intérieur du bâtiment est prévue.

Nul besoin d’être danseur. Juste l’envie de bouger… Une danse différente est explorée entre 19h et 20h30 chaque semaine, histoire de se défouler sur des musiques variées, de la chanson française aux rythmes du monde de 1900 à nos jours.

Aucun prérequis, l'atelier danse s'adresse à tous à partir de 16 ans. Il est animé par Carine Marissal, danseuse et chorégraphe. L’atelier est proposé au prix de 25€ pour 5 séances.

En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, les réservations se feront de semaine en semaine, une date à la fois et le paiement se fera par atelier, soit au prix de 5€ par atelier. Réservations ouvertes à partir du 1er septembre pour le premier atelier du mardi 8 septembre. Infos: 081/77.68.09 ou artenmouvement@province.namur.be