Agée de 53 ans, la prévenue était dans une mauvaise passe en août dernier. Se remettant difficilement d’une séparation et d’ennuis professionnels, elle a tenté de se suicider en avalant des pastilles de javel qui, mélangées à une bouteille de whisky, ont constitué un cocktail détonnant : la prévenue a frappé un agent de police en plein visage à plusieurs reprises et lui a tiré les cheveux au point de lui en arracher une touffe. L’agent a subi une incapacité de travail de 37 jours. Le ministère public requiert une peine d’un an de prison sans s’opposer à un sursis probatoire. La prévenue déclare : "Cette violence ne me ressemble pas. Je suis quelqu’un de posée, ce n’était pas moi. J’ai été effrayée quand j’ai appris plus tard ce que j’avais fait à ce policier."

L’avocat de la prévenue plaide la suspension simple du prononcé de la condamnation et explique : "L’intervention de la police faisait suite à l’appel d’un médecin, qui précisait que la prévenue avait une chance sur trois de mourir. Ces faits étaient une erreur de parcours, un appel à l’aide."

Jugement le 26 novembre