Good Move est le projet de Lucas Vandierendonck et Brieuc Debois. Depuis deux ans, ils ont transformé la fabrication de jus de fruits et légumes dans leur kot en une véritable entreprise, notamment grâce à l'incubateur Linkube, à un financement participatif et à l'accompagnement de Ludovic Vanackere et des Artisans de Bossimé.

La véritable nouveauté consistait à remplacer la pasteurisation, qui fait perdre aux aliments une bonne partie de leurs bienfaits par la pascalisation et la pression à froid. Cette technique permet de protéger le jus tout en conservant les vitamines naturellement présentes dans les fruits et légumes utilisés. Une initiative unique en Wallonie.

© Good Move



En raison de la crise du covid-19, Good Move a dû suspendre la production de ses jus 5 fruits et légumes jusqu'à l'automne minimum. Mais ce temps a permis à Lucas et Brieuc de produire et commercialiser un autre aliment santé: les micropousses, comme celles que l'on sert dans les restaurants gastronomiques. Ils les ont rendues disponibles pour tous dans les supermarchés. Après une expérience concluante chez D'Ici (Naninne), on les trouve aujourd'hui dans trois AD Delhaize de Namur (Jambes, Salzinnes et Belgrade) ainsi qu'au Carrefour de Floreffe.

Ces micropousses sont cultivées localement, très riches en nutriments, garanties zéro pesticide et proposées à la vente dans dans une boite 100% biodégradable fabriquée à partir de bagasse de canne à sucre. Pour l'instant, deux types de micropousses sont disponibles: radis et moutarde.

© Good Move



"Depuis un moment, Lucas s'est intéressé aux fermes verticales en environnement contrôlé et à l'hydroponie. Il a constaté qu'une exploitation basée sur ces systèmes et bien optimisée permettait de réduire très fortement la consommation d'eau et les surfaces de culture nécessaires , tout en bannissant l'utilisation de pesticides. A l’heure actuelle, un certain nombre de plantes peuvent être produites dans ces environnements contrôlés. Les micropousses en font parties", explique Brieuc qui tient à faire la distinction avec les graines germées qui ne présentent pas les mêmes qualités nutritionnelles

Quelles sont-elles? "Leur densité en nutriments est jusqu’à 40 fois supérieure à celle des plantes adultes. Ils sont qualifiés de super aliments. Quant à leur goût, il est déjà quasi identique à celui de la plante adulte, ce qui peut causer l'étonnement quand on en goûte pour la première fois... Comme les micropousses de moutarde qui explosent sur le palais."