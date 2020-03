Sainte-Elisabeth, Mont-Godinne et Dinant lancet un appel aux couturières bénévoles

L'appel à la solidarité de la population des hôpitaux provoque une dualité dans les réactions. D'une part, certains trouvent cela anormal voire inquiétant d'en arriver là dans un pays dont la sécurité sociale est citée en exemple. D'autre part, le nombre de personnes répondant aux différents appels réchauffe le coeur.

Toujours est-il qu'après les masques et les visières de protection, le personnel hospitalier manque de tenues. Le CHU UCL Namur (qui rassemble les cliniques de Sainte Elisabeth, Mont-Godinne et Dinant) lance un appel aux couturières. "On a besoin de vous pour coudre bénévolement des tenues de protection pour notre personnel soignant", explique l'institution.

Que les candidats se rassurent, on ne leur demandera pas de trouver le tissu: la matière première sera fournie et le travail pourra être effectué au domicile.

"Si vous pouvez nous aider, merci de prendre contact par mail avec Monsieur Jacques Gerardy à l’adresse suivante : jacques.gerardy@uclouvain.be (indiquez vos nom, prénom, téléphone, mail, adresse). Nous reviendrons rapidement vers vous pour les modalités pratiques", indiquent les hôpitaux tout en remerciant d'avance les personnes qui sont prêtes à donner de leur temps pour aider à protéger les soignants.

Par ailleurs, l'institution qui compte quelque 1.000 lits sur ses 3 sites recehrche toujours des étudiants infirmiers volontaires.