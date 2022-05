La scène qui a eu lieu ce jour-là à Fosses-la-ville aurait bien pu mettre son acteur principal sur le chemin de la cour d’assises. Il a comparu ce jeudi devant un tribunal composé d’un siège à 3 juges.

Les faits ont eu lieu le 11 octobre 2021 vers 22h20 à Fosses-la-Ville. Plus tôt dans la journée, un autre conducteur avait percuté celui du prévenu, endommageant son rétroviseur. Le conducteur s’est par la suite présenté chez le prévenu, qui avait consommé de l’alcool et des médicaments. Celui-ci a vu rouge et a menacé le conducteur avec une batte de base-ball. Il a ensuite essayé de retrouver celui-ci. Une fois devant son domicile, il a tiré à 4 reprises sur le bâtiment, touchant la porte, la façade et une fenêtre. L’auteur a ensuite pris la fuite dans les bois où son ex-compagne l’a dissuadé de se suicider. Il a alors menacé de faire "un safari" avec la police qui était à sa recherche et a fini par l’intercepter. Il était en possession de munitions, d’un couteau papillon, d’une matraque électrique et d’un couteau à lancer.

Questionné sur les raisons de cet acte, le prévenu a évoqué un "trop plein", dû à des problèmes de dos récurrents et à une rupture sentimentale alors qu’il venait d’être papa. "Je ne voulais probablement pas les tuer, juste leur faire peur.". Il a depuis entamé un suivi psychologique. Le conducteur et son épouse, dont l’habitation était visée par les coups de feu tirés, réclament respectivement 3000 et 1500 euros.

Le substitut Seminara requiert une peine de 8 ans de prison, estimant la préméditation et l’intention homicide établies. "Il était armé jusqu’aux dents, avait emporté 15 cartouches avec lui. Il est parti à la recherche de ses victimes, a chargé son arme deux fois, des témoins l’ont vu viser."

Me Somers, conseil du prévenu, plaide une peine assortie d’un sursis probatoire. "Les lumières étaient fermées lorsqu’il a tiré dans les vitres, il n’y avait donc personne dans les pièces à ce moment, il a dit qu’il n’avait vu personne. Il n’a jamais voulu tuer qui que ce soit, c’était un débordement lié à une situation de détresse."

Jugement le 16 juin

JVE