Le parquet réclame une peine de 4 ans assortie d’un sursis. La victime ne pouvait pas tutoyer son compagnon ni s’habiller comme elle le souhaitait

« Elle est ma chose, je fais que ce que veux avec ». C’est en ces termes que Patrick (prénom d’emprunt), le prévenu, parlait de celle qui était sa compagne en 2014. Et à qui il a donné des coups qui lui ont occasionné une incapacité permanente de 8 % découlant d’une perforation du tympan.

L’avocat de la victime, qui réclame 2500 euros à titre provisionnel et une expertise qualificative, explique : « Ce jour de mars 2014, dans une voiture stationnée à Gembloux, il lui a donné des coups de poing, lui a tiré les cheveux, lui a frappé la tête sur le levier de vitesse. Plus tard, elle a reçu des coups sur le nez, des coups de pied alors qu’elle était au sol et faisait tout pour se protéger la tête. Après cette scène très violente, elle a tenté de se suicider en avalant près d’une vingtaine de Xanax. »

Le substitut Mascart réclame une peine de prison de 4 ans assortie d’un sursis simple pour les 3 scènes de coups. « Monsieur était d’une jalousie maladive et d’une extrême violence par rapport à sa jeune compagne qu’il souhaitait dominer. Elle ne pouvait pas le tutoyer ni s’habiller comme elle le souhaitait. »

Pour l’avocat du prévenu, la relation était tendue et pathologique pour les deux membres du couple. « Mon client a radicalement changé de vie. Il a une compagne, un enfant , il mène une vie normale et n’a jamais plus eu de problèmes de ce type., il s’agissait de faits isolés liés à une relation toxique. Je plaide donc la suspension simple du prononcé. »

Jugement le 29 juin