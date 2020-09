La Société archéologique de Namur (San), créée le 28 décembre 1845, célèbre cette année son 175e anniversaire avec, comme point d'orgue, une exposition placée sur le thème "Donnons un avenir à notre passé". Elle se tiendra du 29 octobre prochain au 12 février 2021 aux Archives de l'Etat à Namur. Au cours de cette période, la "San" s'est consacrée à acquérir, sauvegarder et partager le patrimoine namurois. Cette exposition rend notamment hommage aux diverses personnalités qui ont été les leviers de la prospérité de l'institution devenue entre-temps une société scientifique et culturelle de premier plan.

L'exposition met également en valeur le présent et le futur de la "San" à travers des collections, des projets novateurs et multidisciplinaires et des partenaires de plus en plus nombreux, tout en invitant à la réflexion sur son rôle, ses missions, ses domaines d'intervention et son importance en tant qu'acteur culturel et diffuseur du patrimoine.

Les Archives de l'Etat à Namur sont accessibles du mardi au vendredi de 09h00 à 16h30. L'accès à l'exposition est gratuit.

Les informations sont disponibles sur www.lasan.be et www.arch.be.