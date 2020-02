Avec un complice, il avait dérobé près de 20.000 euros en un week-end

Le tribunal de Namur a condamné jeudi à une peine de 37 mois de prison un des carteurs marseillais. Celui-ci faisait opposition à un jugement rendu le 14 novembre dernier pour l’ensemble de l’association de malfaiteurs dont il faisait partie, dans le cadre duquel il avait écopé par défaut d’une peine de 4 ans de prison

Dans son jugement, le tribunal a tenu compte dans ce dossier de vol de cartes de banque par ruse de la répétition des actes et du fait que des personnes vulnérables étaient visées en priorité. Le prévenu avait de plus des antécédents spécifiques. Une confiscation de 9.895 euros, correspondant au montant des vols, a été ordonnée, ainsi que l’arrestation immédiate du prévenu, afin que celui-ci ne puisse se soustraire à la justice.

Cinq des 88 préventions attribuées à ce groupe d'escrocs à la carte bancaire concernaient le prévenu. En 2017, l'espace d'un week-end et avec l'aide d'un complice, il a dérobé près de 20.000 euros dans des distributeurs automatiques d'argent. Par une subtile manœuvre, les malfrats sont parvenus à subtiliser la carte et le code de leurs victimes, pour la plupart des personnes âgées, avant de vider leurs comptes. Le prévenu reconnaissait les préventions à sa charge. Au vu de ses aveux, son avocate plaidait une peine assortie d'un sursis simple.

Par une manœuvre, ils parvenaient à subtiliser la carte et le code de leurs victimes, pour la plupart des personnes âgées, avant de vider leurs comptes. "Mon client est connu en France mais n’y a pas été condamné. Il est un de ceux qui ont commis le moins de faits et réside en Belgique où il essaie de s’insérer, mais ne s’est pas présenté devant le tribunal par peur d’une arrestation immédiate. Il a écrit au tribunal une lettre maladroite dans laquelle il présente ses excuses et exprime sa peur de venir devant le tribunal car il a un enfant et ne veut pas en être séparé. Il n’est plus venu en Belgique depuis les faits, commis en 2017."