À Namur, Arnaud Lambert a vu une énorme hausse d’appels téléphoniques dans sa pharmacie.



"Les appels téléphoniques ont doublé voire triplé depuis le début de la crise", explique Arnaud Lambert. "Nous avons la tête comme un seau en fin de journée… Surtout que beaucoup de gens sont plus vite agressifs. Ils vont s’énerver car nous n’avons par exemple plus de masques à leur fournir. Ils pensent que nous sommes responsables et qu’ils ne peuvent pas se protéger à cause de nous."

(...)