Ce dimanche vers 8 h, 2 personnes ont été interpellées à Bouge en possession de 2 kilos de cannabis, suite à un contrôle de routine réalisé par la police de Namur, chaussée de Louvain.

Les deux hommes sont nés en 1995 et 1996, venaient respectivement de Wavre et de Nivelles et l’un des deux était déjà connu de la justice pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, il faisait l’objet de mesures probatoires. Ils ne sont pas Namurois mais se rendaient vraisemblablement dans la capitale wallonne pour une livraison.

La fouille du véhicule a permis de découvrir 2 sacs, contenant chacun un kilo de cannabis. L’affaire a été mise à l’instruction, les deux hommes devaient comparaître ce dimanche devant un juge d’instruction.