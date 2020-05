Les services provinciaux de l’Administration de la Santé publique et des Affaires sociales ont poursuivi le travail pendant le confinement et reprennent progressivement leurs habitudes.

À l’entame du déconfinement progressif de notre société, les services provinciaux de l’Administration de la Santé publique et des Affaires sociales – ASPASC – ont adapté leur mode de fonctionnement afin de reprendre les activités présentielles en leur sein. Aujourd’hui, la reprise est enclenchée. Comme pour tous les secteurs, les gestes barrières sont mis en place (masques, gel, distanciation, etc.) tant pour la sécurité du personnel que du citoyen.

Aussi, chaque service reprend, par ordre de priorité, l’ensemble de ses activités. Bien que les consultations à distance continuent, la logopédie et la psychomotricité sont, par exemple, à nouveau, assurées en présentiel. Ainsi les Services de Santé mentale – SSM – reprennent les consultations présentielles des patients habituels et réguliers afin d’établir un bilan de leur situation. Par la suite, les consultations de ses patients pourront s’effectuer par téléconsultations.

Les nouveaux patients quant à eux bénéficient d’un entretien téléphonique approfondi et se verront proposer un mode de suivi le plus adéquat à leur situation – soit en présentiel soit par téléconsultation. Les patients atteints d’une pathologie chronique seront tous recontactés d’ici le mois de juillet afin d’établir un bilan de leur situation et d’évaluer la nécessité d’une consultation.

Certaines situations nécessitent, de par leur caractère de crise, une prise en charge rapide. Dans ces cas, l’équipe mobile EMISM pourra elle-même donner lieu à une intervention. Les centres Psycho-médico-sociaux sont toujours ouverts et disponibles pour accompagner les élèves et enseignants de retour à l’école qui en auront besoin.

Les services ont continué à fonctionner, mais différemment. La preuve: la liste de nouveaux dossiers semble avoir maintenu sa progression habituelle pendant le confinement, soit une estimation de 10 à 15 % de nouvelles demandes. Peut-être faudra-t-il s’attendre à une hausse de ce chiffre dans le cadre de l’évolution du déconfinement.

"En tant que Députée en charge de la Santé, j’ai été particulièrement veillé à ce que ce services puissent rester opérationnels tout au long du confinement et même après, notamment via les remplacements systématiques en cas d’absence de personnel dans les Maisons provinciales du Mieux-Être. Je tenais également, en mon nom propre ainsi qu’en celui du Collège provincial, à remercier ces personnes qui sont restées et restent toujours actives dans leur rôle d’aide aux personnes fragilisées. C’est encore là une belle démonstration de l’investissement professionnel de ces agents hors du commun", souligne Geneviève Lazaron..