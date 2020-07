L'association SEA (Suppression des expériences sur l'animal) lance un appel aux amis des animaux qui voudraient adopter des poules dites réformées et ainsi leur offrir une belle fin de vie.

Un élevage en plein air de 27.000 animaux se vide en ce moment à Assesse et ce jusqu'au 8 août. La fermiere demande que les personnes se présentent avec un masque et des paniers ou des boîtes bien aérées entre 10h et 12h00 rue Milieu du monde à Assesse ou sur rendez-vous (0473/55.05.49 ou 0476/911.948). Les futurs adoptants peuvent également contacter SEA 0497/620.089 afin d'offrir une fin de vie heureuse à ces poules.