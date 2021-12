C’est un petit sentier, à peine entretenu, peu fréquenté et coincé entre une ligne de chemin de fer et la Nationale 4 qui aura peut-être raison de la centrale à tarmac à Sart-Bernard (Assesse). Ce jeudi, le ministre des voiries communales Willy Borsus a confirmé la décision du conseil communal d’Assesse de conserver ce sentier désuet, mais public. Cette décision ministérielle est un véritable coup d’arrêt pour les entreprises Nonet et Sotraplant, promoteurs de l’usine à enrobés bitumineux.

La demande de permis pour la centrale à tarmac était en effet conditionné par la suppression de ce sentier dans le bois Robiet. Avec le refus de suppression du sentier public, la construction de la centrale à tarmac dans sa mouture actuelle n’est plus possible. "C’est un cadeau de Noël avant l’heure, souligne Nadia Marcolini, échevine de l’urbanisme à Assesse, une belle victoire pour les citoyens."

Jean-Luc Mosseray, bourgmestre d'Assesse, salue également la décision ministérielle. "C'est une confirmation de la décision communale et de l'autonomie d'une commune de décider de ce qu'elle veut faire de ses voies communales, explique le bourgmestre, c'est aussi la confirmation qu'une commune et des riverains ont raison de se mobiliser contre des projets dont ils ne veulent pas."

Du côté des promoteurs de la centrale à tarmac, l’association les Enrobés namurois (Nonet et Sotraplant) déplore une décision "qui va à l’encontre de notre compréhension de la situation: ce chemin n’existant plus depuis la construction de l’autoroute dans les années 1970. La demande introduite visait une régularisation pour faire correspondre la réalité à la réalité administrative."

Le dossier n’est pas encore clos. Trois choix s’offrent désormais aux deux entreprises familiales Sotraplant et Nonet: abandonner le projet, saisir le Conseil d’État ou revoir totalement sa copie. "Nous restons convaincus de la nécessité de cette centrale pour nos deux entreprises et que ce terrain est une bonne situation pour notre projet. Seulement, nous allons avoir besoin d’un certain temps pour réfléchir à la suite" explique Aurélien Nonet, responsable innovations et solutions pour l’entreprise floreffoise, Nonet.