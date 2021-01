Le tribunal correctionnel de Namur a condamné jeudi à des peines de 3 et 2 ans de prison 3 prévenus impliqués dans un trafic international de stupéfiants,

Le 31 mai 2020, les trois prévenus, dont un couple formé par un ressortissant suisse et une citoyenne portugaise, ont été interpellés dans leur véhicule à Assesse. Ils étaient en possession de méthamphétamines, d’héroïne, d’ecstasy, de kétamine et de cannabis et de près de 17.000 euros, argent qui faisait l’objet d’un réquisitoire de confiscation en Suisse, où deux des prévenus étaient poursuivis pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Ce qui amenait la justice namuroise à penser que les prévenus tentaient de blanchir l’argent. Lors de l’audience du 10 décembre, le couple de polytoxicomanes réfutait la prévention d’association de malfaiteurs, précisant qu’il s’agissait uniquement de transporter leur consommation personnelle.

Le tribunal a rendu son jugement ce jeudi. La prévention d’association de malfaiteurs n’est pas retenue. Le principal prévenu est condamné à 3 ans de prison, 1000 euros d’amende et le tribunal ordonne la confiscation de 4.800 euros et de 4200 francs suisses. Sa compagne écope de 2 ans et 6 mois de prison, de 1000 euros d’amende et d’une confiscation de 7300 euros. Le dernier prévenu est condamné à une peine de réclusion de 2 ans, à une amende de 1000 euros , son véhicule de marque Mercédes lui est confisqué.