Le parquet de Namur a requis jeudi des peines de 2 et 3 ans de prison à l’encontre de 3 prévenus impliqués dans un trafic international de stupéfiants, suspectés d’association de malfaiteurs.

Le 31 mai 2020, les trois prévenus, dont un couple formé par un ressortissant suisse et une citoyenne portugaise, ont été interpellés dans leur véhicule à Assesse. Ils étaient en possession de méthamphétamines, d’héroïne, d’ecstasy, de kétamine et de cannabis et de près de 17.000 euros, argent qui faisait l’objet d’un réquisitoire de confiscation en Suisse, où deux des prévenus étaient poursuivis pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Ce qui amène la justice namuroise à penser que les prévenus tentaient de blanchir l’argent.

Le couple de polytoxicomanes réfute la prévention d’association de malfaiteurs, précisant qu’il s’agissait uniquement de transporter leur consommation personnelle et que les sommes d’argent avaient été confiées à la prévenue par le père de celle-ci.

Le parquet de Namur requiert 3 ans de prison et 1000 euros à l'encontre des membres du couple et 2 ans de prison et 2000 euros d'amende à l'encontre du conducteur du véhicule.

Jugement le 7 janvier.