La cour d’assises de Namur a poursuivi jeudi le procès d’Erhan Murat, 46 ans, accusé du meurtre de Raphaël Warnant, 34 ans, commis à Vitrival, dans l’entité de Fosses-la-Ville, le 14 septembre 2018.

Le réquisitoire de l’avocat général Kerkhofs est intervenu en début d’après-midi. « Ce dossier est très clair, même si Erhan Murat a changé sa version plusieurs fois et que ses conseils vont essayer de vous perdre dans une nébuleuse de détails.C’est bien Murat qui a agressé un ami de Warnant puis la victime elle-même. Il s’est ensuite attaqué à Warnant, qui venait s’expliquer avec lui à mains nues et qui n’ a porté aucun coup, avec un couteau. »

Interrogé en début de session, Murat a fait part à plusieurs reprises de sa peur de l’accusé, raison pour laquelle il s’est armé d’un couteau. « Warnant n’était pas armé. Il y avait 10 autres personnes dans le café de Murat au moment des faits. L’accusé a tenu une boite des nuits et des cafés, les gens nerveux, il les connaît et sait les gérer. De plus il fait partie du milieu criminel, comment pourrait-il être impressionné par un homme qui se présente mains nues face à lui ? »

L’avocat général évoque un crime d’orgeuil et rappelle qu’en 2017, alors qu’il était sorti de prison en 2016, Murat, menacé par quelqu’un, était rentré chez lui chercher une arme chargée avant de revenir menacer celui qui lui tenait tête dans le centre de Charleroi. Des circonstances qui ne sont pas sans rappeler celles d ela mort de Raphaël Warnant. La représentante du ministère public rappelle les antécédents de l’accusé ainsi que les conclusions des psychologues et psychiatres. « Il a une tendance à blâmer autrui, ce qu’il fait encore aujourd’hui avec Raphaël Warnant, qu’il accuse d’être à l’origine de la scène qui lui fut fatale. Murat a aussi une tendance à entrer en conflit avec les gens qui vont à son encontre et est incapable de contrôler ses comportements impulsifs. Il ne supporte pas la frustration. »

Et de conclure en demandant aux jurés de reconnaître l’intention homicide dans le chef de Murat au vu de l’arme utilisée, un couteau de cuisine, et des 8 coups portés dans une zone vitale comme le coeur. « L’absence de provocation sera donc à retenir également. »