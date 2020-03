Le procès de Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp, reconnus coupables lundi d’assassinat et de tentative d’assassinat sur Robert Robert et Prescillia Greuse à Walcourt le 14 novembre 2017, s’est poursuivi mardi matin devant la cour d’assises de Namur. Dans son réquisitoire, l’avocat général Marganne, a demandé aux jurés de ne pas infliger une peine inférieure à 25 années de prison à Brohé et Schlamp.

L’avocat général a rappelé que les faits dont ils ont été déclarés coupables, à savoir un assassinat et une tentative d’assassinat, sont passibles de la réclusion à perpétuité. Elle a aussi ajouté que Michaël Brohé devait répondre de deux crimes (l’assassinat et la tentative d’assassinat) et d’un délit (un port d’arme prohibée à savoir le couteau, arme du crime) et Stéphanie Schlamp de deux crimes (l’assassinat et la tentative d’assassinat).

L’avocat général a également mis en avant divers éléments ne jouant pas en faveur d’éventuelles circonstances atténuantes : la consommation de drogue importante et sur base volontaire de Schlamp et Brohé, y compris en présence de leurs enfants, les nombreuses versions données par les accusés et le fait que ceux-ci aient à de nombreuses reprises rejeté la responsabilité du crime sur leurs victimes.

Barbara Marganne a terminé son réquisitoire en demandant aux jurés de ne pas prononcer une peine inférieure à 25 ans de prison. Ceci, sachant qu’ils ont déjà effectué 2 ans et 4 mois de détention préventive et que, vu leur absence d’antécédents, ils seraient potentiellement libérables au tiers de leur peine, soit dans 6 ans. L’avocat général a enfin demandé aux jurés de ne pas faire de distinction entre Schlamp et Brohé.