La défense s'est exprimée, les jurés vont entrer en délibération au sujet de la culpabilité

Le procès de Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp, accusés d’assassinat et de tentative d’assassinat sur Robert Robert et Prescillia Greuse à Walcourt le 14 novembre 2017, s’est poursuivi lundi matin devant la cour d’assises de Namur avec les plaidoiries de la défense. Michaël Brohé est apparu masqué devant le tribunal, la conséquence de mesures de quarantaine prises à la prison de Marche-en-Famenne où il est détenu, a précisé la présidente Annick Jackers.

Me Aline Fery est intervenue pour Michaël Brohé. Elle a rappelé les aveux de son client par rapport à la matérialité des faits. « On le présente comme un homme en or, un super papa, mais surtout comme quelqu’un de non-violent. Personne n’aurait pas se douter de ce qui allait se passer. Il n’est ni machiavélique, ni diabolique ou pervers. On le présentait jusqu’ici comme un homme droit et juste. Il regrette, il est en deuil perpétuel. La question est aujourd’hui de savoir pourquoi et comment il en est arrivé là. Il avait des enfants, une femme, un travail, la drogue a provoqué sa dégringolade et sa déconnexion avec la réalité. »

L’avocate poursuit : « Dans leurs têtes, Schlamp et Brohé étaient harcelés et pris au piège, Robert Robert était leur problème. Ils ne voulaient pas le tuer, ils voulaient qu’il s’en aille. » Pour l’avocate, il n’y avait pas de préméditation dans le chef du couple Schlamp/Brohé. « Pourquoi auraient-ils tendu un guet-apens chez eux, avec les enfants qui dormaient dans la pièce à côté ? Le lieu n’était pas propice, c’est la preuve qu’ils n’avaient pas conscience que la situation allait dégénérer. Lors de la scène qui fut fatale à Robert, Brohé a perdu pied, il a vu rouge, il était perdu et a paniqué. Quand il s’est rendu compte de ce qu’il avait fait à Prescillia Greuse, Brohé a réalisé un massage cardiaque, il l’a mise en position latérale de sécurité et a appelé les secours. Si il avait voulu cacher ou manipuler, il aurait agi tout autrement. »

Me Van Malleghem a complété le propos. « Ils ne voulaient pas que Prescillia Greuse vienne dans leur appartement après avoir tué Brohé. Schlamp l’a dissuadée de venir par sms car ils ne voulaient pas la tuer. Les choses se sont enchaînées très vite après la mort de Robert, comment auraient-ils méditer leur crime ? Brohé a agi dans la colère et l’emportement, sans avoir eu l’occasion de préparer l’acte. » Pour l’avocat, la drogue est la toile de fond du dossier. « Elle a entraîné la perte de leur discernement, les a fait agir dans la nervosité, elle a modifié leur comportement, ils étaient euphoriques, excités, mais en même temps ne dormaient plus. Leur intention initiale était tout au plus de rosser Robert. »

© BELGA



Me Gras a défendu Stéphanie Schlamp. « Il n’est absolument pas avéré que Schlamp savait que Brohé allait ramener un couteau de son lieu de travail. Dans un sms, Brohé lui précise ceci : « C’est tout simple, je vais t’expliquer ». C’est bien la preuve que le projet ne vient pas de Schlamp. Pour ce qui est de la préméditation, ils avaient sans doute prévu de faire peur à Robert, mais pas de le tuer. Quant à Prescillia Greuse, ma cliente a tout fait pour qu’elle ne vienne pas, on ne peut donc pas parler de guet-apens. On est ici dans la perte de contrôle et le déchaînement de violence, pas dans la réflexion et la préparation. »