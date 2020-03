Le procès de Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp, accusés d’assassinat et de tentative d’assassinat sur Robert Robert et Prescillia Greuse à Walcourt le 14 novembre 2017, s’est poursuivi mardi devant la cour d’assises de Namur. La présidente Annick Jackers a interrogé en fin de matinée Prescillia Greuse, compagne de Robert Robert, décédé des suites des coups de couteau de Brohé et elle-même grièvement blessée suite à ceux-ci.

Greuse et Schlamp étaient amies, les enfants de Stéphanie appelaient d’ailleurs Prescillia « tata ». Prescillia Greuse explique que le jour des faits, elle avait consommé de la cocaïne dans le courant de la journée avec sa voisine, Stéphanie Schlamp, la femme de Michaël Brohé. . « Cela arrivait fréquemment. Elle faisait cela dans le dos de Brohé. Parfois, je venais avec la consommation et parfois elle la payait à mon compagnon, Robert Robert avec qui j’étais depuis un an et demi quand c’est arrivé. »

Robert Robert s’est rendu chez ses voisins ce soir-là. « Il ne revenait pas, je me suis alors rendu dans l’appartement de Schlamp et Brohé. Quand je suis rentrée, Schlamp m’a demandé de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller les enfants. Je n’avais pas un pied dans l’appartement qu’elle m’a donné 2 coups de batte de base-ball derrière la tête. J’étais sonnée. Brohé m’a prise par le cou et a essayé de me faire tomber. Il m’a donné un premier coup de couteau qui m’a mise au sol puis m’a poignardé à nouveau. Il m’a ensuite mis le couteau sous la gorge en me disant que si je disais que j’avais tué Robert, il me lâcherait. J’ai dit que j’étais d’accord et il m’a mis le couteau en main. »

Prescillia Greuse poursuit : « J’ai tendu la main et Stéphanie Schlamp l’a prise. Je lui ai dit que j’allais mourir, mais elle m’a dit que non et que cela allait aller. » Suite à quoi, Prescillia Greuse trouvera encore la force d’appeler le dernier numéro composé sur son téléphone, à savoir celui de sa cousine, pour lui dire que Robert Robert était décédé et qu’elle n’allait pas bien. Elle a ensuite perdu connaissance.

Si Schlamp avait affirmé que c’est Greuse qui l’avait initiée à la cocaïne alors qu’elle tentait de se sevrer du speed, Greuse déclare que c’est faux. « Elle m’a demandé comment se consommait la cocaïne. Je lui ai déconseillé de se lancer là-dedans en lui disant que c’était dangereux, qu’elle deviendrait accro. Elle a quand même voulu essayer. Elle et Brohé sont rapidement devenus accros. Robert leur faisait crédit par tranches de 20 euros mais cela montait vite. Au moment des faits, ils lui devaient 600 euros. Schlamp venait parfois en peignoir frapper à notre fenêtre à 5 ou 6 heures du matin. Ils relançaient sans cesse Robert pour avoir de la cocaïne, ça n’arrêtait pas. Robert ne voulait plus les livrer tant qu’ils ne payaient pas ce qu’ils devaient. »

Suite aux faits, Prescillia Greuse déclare aujourd’hui être très stressée, sujette à des maux de tête. Elle vaut un médecin 2 à 3 fois par semaine.