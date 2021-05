La cour d’assises de Namur a poursuivi mercredi le procès d’Erhan Murat, 46 ans, accusé du meurtre de Raphaël Warnant, 34 ans, commis à Vitrival, dans l’entité de Fosses-la-Ville, le 14 septembre 2018.

Le plus jeune d’une fratrie de 8 enfants, Erhan Murat a été exclu de l’Athéne de Tamines car il avait menacé de mort un professeur. Il a depuis été condamné à 13 reprises, dont 7 fois par le tribunal correctionnel et a déjà passé 3 ans de sa vie en prison. Depuis 2005, il travaillait dans l’horeca et avait repris le café Les Dsiettes à Vitrival, où se sont déroulés les faits, en mai 2018.

En cour d’audience, la sœur et les deux frères de l’accusé ont présenté leurs condoléances aux proches de Raphaël Warnant. La sœur d’Erhan Murat explique qu’il n’a jamais été bagarreur, qu’il est un très bon papa pour ses deux filles. « Ce n’est pas un méchant garçon. Je n’en reviens pas que mon frère ait pu faire une chose pareille. Je demande pardon pour lui à la maman de la victime. On ne comprend pas ce qui s’est passé ». Un frère de l’accusé déclare : « Il est serviable et gentil, ce n’est pas un bagarreur. Nous sommes une famille respectable, même si le côté « clan » semble faire peur dans la région, nous sommes juste une famille dont les membres se soutiennent et pas ce que les gens racontent. On respectera ce que le tribunal décidera, nous faisons confiance à la justice. On n’a jamais menacé personne de représailles. Il n’avait rien demandé et cela s’est passé chez lui pendant qu’il travaillait. Nous ne sommes pas fiers de ce qui nous arrive. »

La fille de l’accusé évoque une relation fusionnelle avec son père. « C’est un très bon père. Je ne comprends pas ce qui s’est passé, cela lui ressemble tellement peu, il aime tout le monde. Je ne l’ai jamais vu agressif, pour lui le respect est une priorité. Il a fait une erreur et doit payer mais il ne ferait pas de mal à une mouche, il a bon coeur. » Le beau-frère de Murat confirme ne l’avoir jamais vu violent.

La compagne actuelle de l’accusé, libre depuis septembre 2020, affirme qu’il vit très mal la situation actuelle. « C’est quelqu’un de respectueux, que tout le monde adore et soutient. Il est gentil et très sociable». Celui qui était prêtre à Moignelée à l’époque du drame déclare : « Il est démoli par ces faits. Tous les gens de Moignelée le considèrent comme un garçon correct et charmant. Il regrette et dit qu’il n’a pas cherché cela. Concernant ce que l’on dit sur la famille Murat, il faut savoir que l’on fait très vite des réputations à Sambreville. Il était un homme respectable et respecté. Il a des regrets par rapport à la victime et veut demander pardon. »