La cour d’assises de Namur a poursuivi le procès d’Erhan Murat, 46 ans, accusé du meurtre de Raphaël Warnant, 34 ans, commis à Vitrival, dans l’entité de Fosses-la-Ville, le 14 septembre 2018.

Martine Warnant, la mère de la victime, a témoigné en fin de matinée. "Mon fils voulait toujours rendre service. Il avait toutes les qualités possibles et avait un fort sentiment de justice, il était protecteur, c’était un homme d’honneur. En 2009, il y a eu un incendie dans notre maison et le père de Raphaël est décédé. Il a perdu pied, il en voulait au monde entier par la suite, il ne s’en est jamais remis, il n’était plus pareil."

Martine Warnant s’est exprimée au sujet de la mort de son fils. "J’essaie de me souvenir des instants passés avec lui, c’est tout ce qu’il me reste. J’étais en France quand j’ai appris sa mort par téléphone et tout a été fini pour moi. Erhan Murat lui a ôté la vie et il comparait libre devant la cour d’assises. Face à un drame comme cela, comment est-ce possible ? Je ne peux pas comprendre, je ne comprendrai jamais. Je vis un enfer tous les jours, je ne sais plus rien faire."

Stéphanie T, la compagne de Raphaël Warnant depuis 2013, a également témoigné. "C’était l’homme de ma vie, nous avions un projet de maison, d’enfant. Il avait une réputation de bagarreur mais depuis que nous étions ensemble, il s’était calmé et il était fier de se voir avancer dans la vie. Il avait le coeur sur la main et de l’or dans les doigts. Il pouvait être impulsif mais se calmait très vite. Je ne savais pas qu’il prenait de la cocaïne. Je n’ai pas d’explication à donner par rapport à ce qui s’est passé le jour des faits. Il a sans doute voulu défendre son ami. Mais se ruer en courant dans le café, avec la pleurésie qu’il a depuis 2015 et ses bottines de travail, je ne pense pas qu’il ait pu le faire. Ce qu’a fait Erhan Murat est pour moi un assassinat pur et simple. Il a gâché 3 vies en tuant Raphaël."