La cour d’assises de Namur a entamé lundi le procès de Luc Nem, 40 ans, qui doit répondre du meurtre de sa compagne, Marielle Tournay, commis à Assesse le 28 novembre 2019

Après la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Kerkhofs, le président Hugues Marchal a interrogé l’accusé. L’enfance de celui-ci a été évoquée, Nem a notamment précisé avoir retrouvé son père mort dans le divan à l’âge de 5 ans. Son avocat lui a également demandé d’évoquer d’autres souvenirs, comme lorsqu’à l’âge de 11 ans il avait dû appeler sa sœur à l’aide car sa mère alcoolique menaçait de mettre le feu à la maison, ou bien lorsque, à l’âge de 15 ans, il devait traverser les champs pour ramener chaque jour 2 bacs de bière à celle-ci. L’accusé a déclaré : « Nous étions livrés à nous-même, j’ai dû me forger seul. L’éducation que j’ai reçue se limitait au strict minimum car ma mère buvait constamment. C’est arrivé que l’on aille voler des poules pour pouvoir manger. On m’a rapidement fait comprendre que je n’avais pas été voulu, que j’étais un accident »

Luc Nem s’est lui même mis à boire vers 2010, quand ses tentatives pour avoir un enfant avec une de ses compagnes se sont soldées par des échecs. Il a entrepris 8 cures pour tenter d’arrêter de boire en 2 ans, toutes se sont soldées par des échecs. Nem a tenté de mettre fin à ses jours en 2016. Il présentait ce jour-là un taux d’alcoolémie de 6 grammes d’alcool par litre de sang. « J’aurais dû mourir ce jour-là ».

Quand le président Marchal lui demande si sa compagne de l’époque a subi des faits de violence, Nem répond : « Non, je l’ai peut-être juste empoignée et plaquée au mur. » Et le magistrat de lui répondre qu’au sens du code pénal, empoigner quelqu’un de la sorte est considéré comme un coup.

Après une relation de 5 mois avec une femme rencontrée en cure, l’accusé a rencontré Marielle Tournay en août 2016. Il évoque leur relation : « Nous formions un couple chaotique, fusionnel et toxique, quand ce n’était pas moi qui avait trop bu, c’était elle. Notre relation tournait autour de l’alcool. Nous avions les mêmes sales habitudes, nous étions de plus très jaloux tous les deux. »

L’accusé se souvient du premier coup donné à la victime, un coup de poing en plein visage donné à celle-ci car elle conduisait trop à gauche. « Je suis impulsif, je n’ai pas la notion de la gravité des choses que je fais quand je suis énervé. »

Nem était sorti de détention préventive pour la troisième fois pour des coups portés à Marielle Tournay le 2 octobre 2019. « Je lui en voulais d’avoir été en prison. Elle était venue me voir 15 fois en prison. Elle m’attendait à ma sortie avec de la bière. »

Le jour des faits, le couple avait consommé de la bière et de la vodka. « On buvait le plus vite possible pour ne pas que l’autre en ait. Je ne me souviens plus de rien après le souper. J’ai un flash où je me vois à califourchon sur elle avec mes mains sur sa bouche pour ne pas qu’elle crie car j’avais déjà eu des problèmes avec les voisins. J’avais mal au pied mais je ne me souviens de rien d’autre. » Une lettre de rupture rédigée par Marielle Tournay, où elle expliquait quitter son compagnon car elle en avait marre des coups répétés a été retrouvée dans la chambre, à côté de son corps. L’appel de Nem, ivre et paniqué, au 101 a été diffusé. « Elle est morte, elle est toute froide, j’ai essayé de la réanimer pendant une demi-heure. Je crois que je l’ai pêchetée, elle a les yeux tous bleus. Je vais me tuer ou aller en prison. »

Après avoir entendu cet appel, Nem déclare : « Je suis choqué, c’est incohérent. J’aurais voulu apporter des réponses, mais je ne peux pas inventer des choses dont je ne me rappelle pas. Cela m’inspire de la tristesse, du dégoût de moi-même. J’étais en colère contre tout à cette époque. »