La cour d’assises de Namur a poursuivi mercredi le procès de Bernard Marchal, né en 1970, accusé du meurtre de son frère, Jean-Luc, né en 1963, commis le 30 octobre 2019 à Bois-de-Villers.

Les témoins de personnalité de Jean-Luc Marchal et les témoins de moralité de Bernard Marchal se sont succédé. Le beau-fils de la victime, Jean-Luc Marchal, est le fils d’une première union de sa compagne, Murielle. Agé de 30 ans, le jeune homme a présenté Jean-Luc Marchal comme un homme serviable, généreux et disponible. « Il était gentil. J’ai eu deux fois des problèmes avec lui alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. »

Martine (59 ans) et Sonia (48 ans), les sœurs de Bernard et Jean-Luc Marchal ont témoigné ensemble à la barre. « Les cafés étaient malheureusement un des centres d’intérêt de Jean-Luc », confie Sonia. Martine embraie : « L’alcool était un problème pour nos deux frères et leurs compagnes. Je ne leur en servais d’ailleurs pas chez moi. Ils étaient tous les deux travailleurs mais ils buvaient. »

Sonia déclare : « Quand Jean-Luc buvait, il radotait, se vantait. Il lui est arrivé de boire le matin ou en journée au travail, ce qui lui a attiré des problèmes professionnels. Il était très courageux mais on ne pouvait pas s’y fier. Nos deux frères s’entendaient, s’aimaient, ils buvaient ensemble. »

Les deux sœurs estiment, comme d’autres témoins, déjà entendus, que les problèmes ont commencés lors de l’arrivée de Christelle S., la compagne de Bernard Marchal, dans la famille, un an avant les faits. « Cela a été la dégringolade vers les enfers. Je ne la supportais pas, que ce soit sa façon de parler ou son comportement. Des lampes, des cadres, de l’argent ont disparu. Elle en voulait à son argent et elle l’a endoctriné. Lui ne voulait rien entendre et ne voulait pas s’en séparer. Elle a fait énormément de tort à la famille. »

Martine Marchal se pose encore de nombreuses questions au sujet de la scène qui fut fatale à son frère Jean-Luc. « Le contexte était très alcoolisé, c’est certain. Mais pourquoi est-ce que tout a basculé aussi rapidement ? Ils s’entendaient, s’aimaient bien. On les voyait rarement se disputer. Jean-Luc était au courant des tensions entre Christelle et Bernard. Il m’avait dit : « Il va y avoir un drame, un des deux va y passer. » C’est malheureusement lui qui est décédé. » Sonia va dans ce sens : « Cela doit être un accident car ils s’entendaient bien et faisaient plein de choses ensemble. »

Martine estime que les faits ne se seraient pas passés sans « l’alcool et les femmes ». « C’est un drame qui va marquer la famille à tout jamais. Bernard se laissait influencer, surtout par les femmes. »

Un ancien employeur de Jean-Luc Marchal explique : « Il buvait parfois dès le matin. Il s’est déjà écroulé chez un client. Il pouvait être têtu et quand il buvait un verre, il n’était plus le même. Il savait tout. » Une voisine estime qu’il était très serviable, « avait le coeur sur la main », mais qu’il n’était plus le même une fois qu’il avait bu.