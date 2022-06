La cour d’assises de Namur a poursuivi jeudi le procès de Bernard Marchal, né en 1970, accusé du meurtre de son frère, Jean-Luc, né en 1963, commis le 30 octobre 2019 à Bois-de-Villers.

Les parties civiles ont entamé les plaidoiries. Me Thirion, avocate de Murielle D, la compagne de Jean-Luc Marchal, a pris la parole et a tenté de convaincre les jurés de l’intention homicide présente dans les gestes de Bernard Marchal au moment des faits, précisant que si ses regrets semblent sincères, ils sont bien postérieurs à l’acte posé. « Il vous faudra juger la fraction de secondes lors de laquelle Bernard a enfoncé son couteau dans le cou de son frère. »

Pour la plaideuse, il s’agit bien d’un acte volontaire, il l’a reconnu, un acte posé avec une arme potentiellement mortelle dans une zone vitale. « Il se trouvait dans la cuisine, il aurait pu fermer la porte ou prendre une poêlle mais il a opté pour un couteau, un objet pouvant provoquer la mort. Il tenait celui-ci le petit doigt contre la lame, une position qui incite plus à tuer qu’à faire peur. » L’avocate rappelle que l’accusé a frappé de haut en bas, bras tendu, un geste franc. « Il y a aussi la force et la vigueur du geste, le couteau s’est enfoncé de 10 à 12 centimètres dans la victime. Il a été à la rencontre de son frère, l’a surpris. La preuve, celui-ci ne porte aucune lésion de défense. Bernard se trouvait au-dessus de Jean-Luc, qui montait l’escalier. Il l’a déclaré à la police juste après les faits, « Bras tendu, j’ai visé le cou ». Une zone évidemment létale. »

Élément aggravant, l’accusé sait qu’il devient agressif en buvant et il l’a quand même fait, présentant un taux d’alcool de 3,6g. Pire, il avait déjà frappé quelqu’un de la même façon avec un couteau par le passé.

L’avocate termine en évoquant le comportement irréel de Bernard Marchal après les faits. « Le couteau a d’abord été essuyé. Marchal envisage ensuite d’être caché par son ex-compagne, de partir à La Panne, avant « d’aller manger un bon steak, car ce sera sans doute le dernier. » »

Me Comps a évoqué la douleur de Murielle D, le caractère gentil et dévoué de Jean-Luc Marchal, alors que Me Pretto a souligné la tristesse de Céline, la fille de Jean-Luc Marchal et de son compagnon, devenus parents il y a 10 mois. « Jean-Luc Marchal rêvait de devenir grand-père. »

Me Flamme a qualifié d’ « intolérable » le comportement de Bernard Marchal depuis le début de la session d’assises, mettant en avant l’absence de réponses données aux parties civiles quant à la raison du coup de couteau porté à son frère. « Céline ne sait toujours pas pourquoi son père est mort ». Elle enchaîne :« Bernard Marchal a pratiqué la self-défense. Il aurait pu neutraliser son frère à mains nues. Il a pourtant utilisé un couteau pour le frapper. Il disait avoir peur ? Au lieu de mettre de la distance, il a été vers sa victime avec une arme. » L’avocate précise que les excuses de Bernard Marchal ne sont survenues qu’au début du procès. « C’est honteux, il n’a pas tenté de contacter une seule fois la famille en l’espace de deux ans et demi. »

Me Devaux, conseil de la maman des frères Marchal, évoque un coup de couteau donné par Marchal à un collègue en 2001, qui lui a valu une condamnation à 8 mois avec sursis. « Il n’a pas tenu compte de cet avertissement. 20 ans après, la victime est toujours traumatisée. Comme pour le meurtre de Jean-Luc, Bernard était alcoolisé et a utilisé un couteau. Alcoolisé également, il a ensuite menacé une ex-compagne avec une arme factice et lui a proféré des menaces de mort. Il a été prévenu par la justice à au moins 2 reprises. La réalité objective est que Bernard Marchal est l’auteur d’un meurtre. »

Me Meurice, avocate des 2 sœurs Marchal, Martine et Sonia, a clôturé les plaidoiries des parties civiles. « A 3 reprises, à un enquêteur, à un juge d’instruction et à l’expert psychiatre, Bernard Marchal a déclaré avoir visé le cou de son frère. Il n’a jamais souhaité modifier cette déclaration quand on le lui a demandé . Il a par ailleurs déclaré qu’il n’était ivre qu’après avoir bu une bouteille de vin après avoir mangé un steak au restaurant, après les faits. Il a donc agi en pleine possession de ses moyens quand il a donné le coup de couteau à son frère.».