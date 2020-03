© BELGA Le procès de Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp, reconnus coupables lundi d’assassinat et de tentative d’assassinat sur Robert Robert et Prescillia Greuse à Walcourt le 14 novembre 2017, s’est poursuivi mardi matin devant la cour d’assises de Namur. Leurs avocats ont demandé aux jurés de leur reconnaître diverses circonstances atténuantes.

Me Coulonval est intervenue pour Stéphanie Schlamp. Elle a demandé que la peine prononcée soit individualisée et tienne compte de son statut de femme et de maman, rappelant qu’elle n’a, le soir des faits, donné que 2 coups de batte de base-ball à Prescillia Greuse. Elle a ensuite évoqué différentes circonstances atténuantes : l’absence d’antécédents de sa cliente, sa personnalité fragile et son passé malheureux, l’engrenage vicieux des stupéfiants dans lequel elle est tombée. “Elle est actuellement privée de son rôle de maman et chaque jour qui passe est un jour perdu avec ses enfants.”

Me Gras, qui intervenait également pour Schlamp, a demandé que les jurés ne prononcent pas une peine “exemplative”, leur demandant également de ne pas tenir compte, dans la peine choisie, d’une éventuelle libération conditionnelle au sujet de laquelle ils n’auraient de toute façon pas à se prononcer.

Pour Michaël Brohé, Me Fery a demandé que la peine soit une bonne balance entre sanction et réinsertion. Elle a rappelé le passé exemplaire de l’accusé et son absence d’antécédents, le fait qu’il était présenté comme un employé modèle et un très bon père, ne présentant pas de trouble de la personnalité. “N’éteignez pas sa lueur d’espoir”, a-t-elle demandé aux jurés.

Me Van Malleghem a également souligné le casier vierge de Brohé, son parcours de vie et sa situation familiale, avant d’évoquer la spirale infernale qu’a constituée la drogue pour son client. “Il n’avait sans doute pas envisagé les conséquences de ses choix qui l’ont entraîné dans l’enfer et la solitude des stupéfiants. Cela a été le début de la fin”. L’avocat a demandé aux jurés de ne pas prononcer une peine de plus de 25 ans à l’encontre de son client.

Dans son réquisitoire, plus tôt dans la matinée, l’avocat général Marganne, a demandé aux jurés de ne pas infliger une peine inférieure à 25 années de prison à Brohé et Schlamp.