La cour d’assises de Namur a entamé lundi le procès de Luc Nem, 40 ans, qui doit répondre du meurtre de celle qui était sa compagne, Marielle Tournay. Le procès a débuté avec la lecture de l'acte d'accusation par l'avocat général Kerkhofs.

Le 28 novembre 2019, l’auteur présumé des faits a lui-même appelé les secours car il avait trouvé Marielle Tournay, née en 1979, inconsciente sur le sol à côté du lit, rue de la Gendarmerie à Assesse. Il déclarait être l’auteur du meurtre. Nem vivait à cette adresse avec sa mère et avait rencontré Marielle Tournay en août 2016. La mort de la victime a été d’emblée considérée comme suspecte, celle-ci présentant de nombreuses traces de coups, notamment au visage.

Des déclarations de la maman de Nem et de l’enquête de voisinage réalisée, il ressort que les deux protagonistes se disputaient souvent, spécialement en état d’ébriété, et que Marielle Tournay présentait souvent des traces de coups, au visage, aux bras et aux jambes.

L’alcoolémie de Nem au moment des faits est difficile à évaluer, les premières analyses ayant été réalisées près de 11 heures après les faits. Suite aux estimations effectuées, elle pourrait varier entre 2, 62 g/l et 2,92 g/l.

Des expertises médico-légales réalisées, il ressort « qu’il s’agit d’un décès aux causes multifactorielles, provoqué par les multiples traumas (crânien, thoracique, hémorragie abdominale) associé vraisemblablement à une asphyxie par compression des voies respiratoires. » La victime présentait 16 côtes cassées, un pneumothorax, son nez et sa clavicule droite étaient cassés, elle présentait différents hématomes au niveau du crâne, sa rate était déchirée, son foie lacéré. Les experts « émettent l’hypothèse que Luc Nem aurait pu se mettre debout sur le torse de la victime ».

Les psychologues et psychiatres qui se sont penchés sur le cas de Luc Nem relèvent son addiction à l’alcool et « des traits marqués de personnalité de type border line et des traits de personnalité de type antisocial ».Les experts soulignent « qu’il existe aussi des colères intenses et peu appropriées avec une difficulté à la contrôler. »

Luc Nem a été hospitalisé à 8 reprises pour soigner ses problèmes d’alcool.Il a été condamné à 3 reprises pour ivresse au volant par le tribunal de police et 2 fois par le tribunal correctionnel : une première fois à 20 mois avec sursis probatoire pour des coups sur Marielle Tournay en octobre 2019, et en janvier 2020 à 10 mois avec sursis probatoire pour des coups sur une voisine de sa compagne.

Luc Nem avait été placé 3 fois en détention préventive suite à des coups sur Marielle Tournay.