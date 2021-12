La cour d’assises de Namur a poursuivi jeudi le procès de Luc Nem, 40 ans, qui doit répondre du meurtre de sa compagne, Marielle Tournay, commis à Assesse le 28 novembre 2019.

Me Jean Sine, avocat de Luc Nem, a invité les jurés à faire preuve de nuance lorsqu’ils entreront en délibération. « Luc Nem reconnaît être un meurtrier, il ne conteste pas sa responsabilité écrasante. » Dans ses diverses déclarations, Luc Nem a évoqué une relation « chaotique et déstructurée », c’est ce que son conseil a tenté de faire ressentir aux membres du jury. « Marielle Tournay a préféré un compagnonnage bancal et violent à la solitude, mais elle était attachée à Luc. » Me Sine évoque des protagonistes qui buvaient autant l’un que l’autre, deux forts caractères, ainsi que des coups réciproques. Luc Nem déclarait suite à une incarcération : « Elle m’a demandé de retourner la voir, il va falloir que je la quitte ou cela va mal finir. »

L’avocat de Luc Nem demande aux jurés de ne pas sacraliser la victime et rappelle notamment un épisode lors duquel Marielle Tournay a vidé le compte en banque de son client alors que celui-ci était en prison. « L’alcoolisme aigu de ces deux cabossés de la vie était problématique et Marielle avait des travers, notamment la jalousie. Ils s’insultaient mutuellement et plusieurs témoins précisent qu’il arrivait à la victime de frapper son bourreau. La mère de Nem, avec qui il vivait, explique que Marielle frappait avec ses pieds et ses poings, comme elle pouvait. » « Ce n’était pas une gentille, elle frappait aussi fort que lui », a notamment déclaré une sœur de l’accusé.

L’avocat évoque également un séjour à la campagne lors duquel, alors que Nem ne buvait plus, sa compagne le faisait devant lui et se montrait agressive à son égard. « Le jour du drame, ils attendaient tous les deux de toucher leurs allocations pour aller acheter à boire. Et elle est ressortie, seule acheter une bouteille de vodka ce jour-là. » Et de préciser : « Aussi inadmissible que soit le déferlement de violence de Luc Nem le 28 novembre 2019, il n’a pas frappé sans raison. »

Le conseil de l’accusé cite des passages d’une lettre adressée à sa mère le 1er décembre 2019 : « Je suis tellement désolé, je ne me rappelle pas ce qui s’est passé, la culpabilité me ronge de l’intérieur, je suis un monstre, elle me manque. »

Et l’avocat de conclure : « Luc Nem est un meurtrier mais pas un monstre. Ils n’étaient doués ni l’un ni l’autre pour le bonheur mais ils ont persisté à panser ensemble leurs plaies et se sont déchirés à travers leur addiction à l’alcool. »

Après de courtes répliques, les jurés entreront en délibération au sujet de la culpabilité de Luc Nem en début d’après-midi.