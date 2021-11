La cour d’assises de Namur a poursuivi mardi le procès de Luc Nem, 40 ans, qui doit répondre du meurtre de sa compagne, Marielle Tournay, commis à Assesse le 28 novembre 2019.

Des analyses toxicologiques réalisées après les faits, il ressort que Luc Nem présentait un taux d’alcoolémie pouvant varier, d’après les estimations, entre 2g62 et 2g92 par litre de sang au moment des faits. Le taux aurait pu dépasser les 3 grammes. Des traces d’antidépresseurs ont été retrouvées dans le sang de l’accusé. Ce taux correspond à une intoxication importante, mais Nem buvant de façon chronique, il tolérait plus facilement l’alcool. Marielle Tournay présentait pour sa part un taux de 3,31 grammes par litre de sang au moment de sa mort. Des traces d’antidépresseurs et anxiolytiques ont été relevées dans le sang de la victime. Les membres du couple avaient consommé le jour des faits chacun 2 canettes de Gordon (10 et 14 degrés) et avaient partagé 2 bouteilles de vodka.

Les psychiatres et psychologues qui se sont penchés sur le cas de l’accusé relèvent un bagage affectif et cognitif carencé et rappellent les négligences dont il a été victime de la part de sa mère et des maltraitances physiques dont il a fait l’objet. « L’accusé s’est très tôt considéré comme problématique », souligne le Dr Leistedt, psychiatre. « Son historique de dépendance alcoolique trouve un ancrage familial. Son parcours scolaire présente des problèmes tant de performances que de discipline, son parcours professionnel est hétérogène. Il se décrit comme méchant et agressif lorsqu’il a bu. »

Les experts relèvent des traits de personnalité de type antisocial et un mode de fonctionnement borderline se caractérisant par une instabilité dans les relations interpersonnelles et parfois des colères intenses. Son niveau d’introspection est faible et lors des entretiens réalisés, il a mis sa propre détention en avant plutôt que la victime. Une peur de l’abandon est relevée, tout comme une impulsivité favorisant le passage à l’acte. Nem ne présente ni maladie ni retard mental et ne présente pas d’état dépressif majeur. En conclusion, Nem ne présente pas un profil psychopathique, le risque découlant de sa personnalité borderline est amplifié par la consommation excessive d’alcool, qui désinhibe et favorise le passage à l’acte.