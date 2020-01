La journée de mardi s’est poursuivie avec l’audition des différents témoins. D’abord les personnes qui ont trouvé le corps de Nathalie Lahaye dans son véhicule et puis les tenanciers de l’hôtel de l’Aigle, où Petersbourg et Nathalie Lahaye ont été boire un verre juste avant les faits.

Domenico Frascarelli, le fils que la victime a eu avec Jean-Carlo Frascarelli en 1996, agé de 23 ans, a ensuite pris la parole. Il se souvient que sa mère, avec qui il vivait, a quitté ce jour-là leur domicile vers 16, pour « rejoindre des amis ». « Je me suis couché vers 23h, avant d’être réveillé par la police vers 3h30, qui m’a appris la nouvelle. Le lendemain, je devais passer un test pour entrer à la police. »

Aux alentours du 20 novembre, Nathalie avait mis son fils en garde. « Elle m’a demandé de bien fermer la porte d’entrée à clé. Elle m’a aussi dit que si un jour il se passait quelque chose dans la maison, je ne devais pas descendre de ma chambre et ne pas intervenir. » Domenico ne connaissait pas Petersbourg, il avait juste entendu lors d’une conversation téléponique que sa mère avait revu quelqu’un de son passé 3 semaines avant les faits, « quelqu’un de pas très fréquentable, un homme armé. »

Domenico présente sa mère comme « très joyeuse, une femme forte, qui se démenait pour me donner à manger. Elle était simple et coquette, les marques ne l’intéressaient pas. Elle était à l’écoute et s’occupait bien de moi. » Aujourd’hui, Domenico vit avec son père à Marcinelle et travaille dans l’horeca.

Jean-Carlo, l’ancien compagnon de Nathalie et père de Domenico ensuite pris la parole. Celui-ci était resté très proche de Nathalie et de son fils. Elle s’était ouverte à lui du problème que posait son rapprochement récent avec Petersbourg. Il confie : « Elle m’a fait part de ses inquiétudes mais voulait gérer le problème seule. Peu avant les faits, je la sentais fatiguée et stressée, comme si elle craignait quelque chose, elle avait la volonté de faire le vide autour d’elle, comme pour vouloir protéger son entourage. Il lui envoyait un flot incessant de messages et d’appels. Je voyais que cela n’allait pas. « Je dois arranger cela », m’at-elle dit quand elle est partie retrouver Petersbourg le jour de sa mort.