La cour d’assises de Namur a entamé le 22 mars le procès de Styven Cumero, né en 1991, accusé du meurtre de Jeanette Katzenberg, née en 1978, commis dans un lieu indéterminé à une date comprise entre le 24 et le 29 juillet 2015.

L’accusé devait également répondre de vol, de tentative de viol et d’attentat à la pudeur sur Veronique G, entre Charleroi et Floreffe, le 28 septembre 2015, de viol sur Jamila B à une date indéterminée entre le 1er janvier 2016 et le 7 septembre 2018 à Marchienne-au-Pont, et d’outrage aux mœurs le 17 août 2018 à Floreffe sur une mineure.

La défense avait plaidé vendredi l’acquittement pour toutes les préventions, non reconnues par Cumero, sauf celle d’outrage aux mœurs, qui était reconnue par l’accusé.

Mardi matin, l'avocat général Servais requièrera au sujet de la peine à infliger à Styven Cumero, la défense plaidera au sujet de celle-ci, avant que la cour entre en délibération à ce sujet.