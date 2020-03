Le procès de Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp, accusés d’assassinat et de tentative d’assassinat sur Robert Robert et Prescillia Greuse à Walcourt le 14 novembre 2017, s’est poursuivi mardi devant la cour d’assises de Namur. Divers témoins de culpabilité ont notamment été entendus.

Lydia, la cousine de Prescillia Greuse, est la première à avoir été en contact avec celle-ci, juste après les faits. Greuse, qui venait d’être poignardée par Brohé, a rappelé le dernier numéro composé, celui de sa cousine. “Je revenais de Bruxelles et un ami voulait acheter de la drogue à Robert. Prescillia m’a appelée, elle hurlait et disait que Robert était mort, qu’on avait voulu la tuer, qu’elle saignait et allait mourir. En arrivant sur place, je l’ai vue baignant dans son sang, avec un grand couteau à côté d’elle, elle a perdu connaissance et pour moi, elle venait de mourir après avoir émis des sons bizarres. Robert était couché sur le sol, près de la télévision, mort. Brohé et Schlamp, qui étaient dehors, avaient déjà appelé les secours, ils disaient que Prescillia s’était disputée avec Robert et qu’elle avait fini par le poignarder. J’ai à nouveau appelé les secours et je suis partie car ils me faisaient peur.”

Les débats se poursuivront mercredi avec l’audition des témoins de moralité des deux accusés.