La cour d'assises de Namur a décidé de poursuivre le procès de Michel Petersbourg et de ne pas accorder de remise de celui-ci aux avocats de l'accusé.La cour a estimé que l'absence de l'expert-psychiatre des débats ne constituait pas une violation des droits de la défense

La défense de Michel Petersbourg, accusé de l’assassinat de Nathalie Lahaye demandait le report du procès devant la cour d’assises de Namur à la présidente Annick Jackers. Un des témoins devant être entendu mercredi, un expert psychiatre s’étant penché sur la personnalité de l’accusé est indisponible et ne sera pas présent. Les avocats de Petersbourg, Maîtres Caluwaert et Vljahen, estimaient que ne pas entendre cet expert aurait constitué une atteinte aux droits de la défense.

Le procès de Michel Petersbourg, accusé d’avoir tué avec préméditation Nathalie Lahaye le 23 novembre 2017 à Walcourt a débuté lundi devant la Cour d’assises de Namur par la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Seminara.La victime, âgée de 47 ans au moment des faits, résidait à Somzée. Elle a été tuée d’une balle dans la tête et de deux dans la poitrine par l’accusé. Le corps de Nathalie Lahaye a été retrouvé dans son véhicule sur la place de l’hôtel de Ville de Walcourt. Dans les heures qui ont suivi son interpellation, Michel Petersbourg, né en 1969, a avoué avoir tiré. Il a cependant réfuté son intention de la tuer.

Les débats se poursuivront dès 14h avec l'interrogatoire de l'accusé et le rapport des enquêteurs.

Nathalie Lahaye et Michel Petersbourg se sont rencontrés au début des années 90. Si c’est lui qui met fin à la relation en 1994, Nathalie Lahaye ne voulait plus d’une vie entrecoupée des séjours de son conjoint en prison pour trafic de véhicules.

C’est en 2017 que Petersbourg reprend contact avec Nathalie Lahaye. Elle fait part de difficultés dans cette relation à plusieurs personnes. Elle montre notamment des messages menaçants à une amie en lui précisant : "Si il m’arrive quelque chose, retient bien ce prénom et ce nom : Michel Petersourg". A une autre amie, elle expliquera que Petersbourg "est fou et toujours armé, qu’il lui a dit que si elle le quittait, il la tuerait, qu’il n’avait rien à perdre".

Le jour des faits, Michel Petersbourg, une amie de celui-ci, et Nathalie Lahaye se retrouvent à l’hôtel de l’Aigle à Walcourt. Pour discuter, Petersbourg et sa future victime sortent de l’établissement. Nathalie Lahaye s’installe au volant de sa voiture et l’accusé sur le siège passager. Il lui tire alors une première fois dans la poitrine avec un pistolet automatique 7, 65mm, "sans regarder". Il explique alors qu’elle lui aurait demandé "Pourquoi as-tu fait cela ?" et il affirme avoir répondu : "C’est moi qui décide", avant de lui tirer une seconde fois dans la poitrine et une fois dans la tête.

Une fois interpellé, Petersbourg, qui a passé une quinzaine d’années en prison et dont l’orgueil était blessé car Nathalie voulait mettre fin à leur relation, a déclaré qu’il voulait se pendre suite aux faits. Il a aussi confié aux enquêteurs qu’elle voulait qu’il la tue.