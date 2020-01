L'homme est accusé d'avoir volontairement tué Nathalie Lahaye le 23 novembre 2017 à Walcourt.

Six hommes et six femmes ont été désignés mercredi par la cour d'assises de Namur pour juger Michel Petersbourg. L'homme est accusé d'avoir volontairement tué Nathalie Lahaye le 23 novembre 2017 à Walcourt. Le procès débutera lundi prochain. La victime, âgée de 47 ans au moment des faits, résidait à Somzée. Elle a été tuée d'une balle dans la tête et de deux dans la poitrine par l'accusé. Ils avaient auparavant entretenu une relation avant de se séparer.

Le corps de Nathalie Lahaye a été retrouvé dans son véhicule sur la place de l'hôtel de Ville de Walcourt. Dans les heures qui ont suivi son interpellation, Michel Petersbourg a avoué avoir tiré. Il a cependant réfuté son intention de la tuer. Né en 1969, l'homme est actuellement détenu à la prison de Marche-en-Famenne, inculpé d'homicide volontaire.

La cour d'assises qui débutera lundi prochain à 09h00 sera présidée par Annick Jackers.