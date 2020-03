Au centre Asty-Moulin, on a déjà fabriqué 120 lunettes de protection individuelles pour les soignants

La semaine dernière le Centre Asty-Moulin a répondu a l'appel des hôpitaux namurois pour recevoir du matériel de protection individuel pour le personnel soignant.

"Grâce à la mobilisation des chefs d'atelier, des responsables du CTA Sciences Appliquées et du secteur sciences, notre Centre a pu y répondre modestement en déposant à Sainte Élisabeth et à Saint Luc 120 lunettes de protection individuelle et 10 masques à coque FFP2. Nous avons aussi relayé l'appel aux dons financiers de hôpitaux namurois à nos 350 membres de notre personnel en espérant qu'ils pourront y répondre en nombre".

© DR

Il faut environ 4 à 5 heures pour fabriquer avec une imprimante 3D un support de visière de protection dont a besoin le monde médical pour se protéger des projections lors des soins. Une fois fabriqué, ces supports sont complétée avec des visières de fortune, à savoir des feuilles de plastique transparent de type "couverture de document A4 relié. Nous pensons bien à tous les médecins, infirmières et au personnel soignant qui en première ou deuxième ligne luttent pour sauver des vies", insiste Guy Brunin, professeur.

Le Centre scolaire catholique Asty-Moulin relève de l'enseignement confessionnel catholique (réseau libre subventionné) et regroupe trois écoles secondaires de plein exercice : l'Institut Technique de Namur; l'École Professionnelle et le Collège Saint-Servais ainsi qu'un Centre d’Éducation et de Formation en Alternance (CEFA), un Institut de Promotion Sociale et un internat.